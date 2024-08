Tuttosport: “Che bel Pisa! Palermo flop rimane a zero”

L’edizione odierna di Tuttosport si sofferma sulla partita persa dal Palermo contro il Pisa.

Il Pisa si impone con pieno merito per 2-0 sul Palermo, portandosi a 4 punti in classifica. Il Palermo, invece, resta ancora a zero punti e senza gol dopo due partite. I nerazzurri vanno in vantaggio al 4’ con un’autorete di Nedelcearu, che devia nella propria rete un cross dalla destra di Leris nel tentativo di anticipare Moreo. Il Palermo protesta, e Pierozzi viene ammonito. Poco dopo, il Pisa sfiora il raddoppio con Caracciolo, che colpisce in pieno la traversa su sponda di Moreo.

Nel primo tempo, il Palermo si rende pericoloso solo con due occasioni di Di Francesco: nella prima, ruba palla in area a Saric su assist di Ranocchia; nella seconda, impegna Semper alla respinta. Il Pisa continua a minacciare nel finale di tempo con Tramoni, che calcia sull’esterno della rete su assist di Beruatto.

Nella ripresa, Desplanches è subito chiamato in causa da Marin e Moreo. Il Palermo va vicino al pareggio con Brunori, che colpisce di testa su cross di Di Francesco, ma Semper è bravo a respingere. Il Pisa raddoppia con un’azione da manuale al 22’, finalizzata da Nicholas Bonfanti, che appoggia in rete un bel passaggio di Tramoni dopo un’azione avviata da Moreo di testa. Al 34’, Nicholas Bonfanti ha un’altra buona occasione su passaggio di Angori, ma calcia alto.

Nei 7 minuti di recupero, il Palermo ha una chance con Henry, ma la palla finisce alta, e un’altra con Diakitè di testa, ma Semper blocca a terra, salvando il risultato sul 2-0. Nel frattempo, il Palermo ha ufficializzato l’arrivo del portiere Salvatore Sirigu, che torna in rosanero dopo 13 anni. È in arrivo anche il difensore italo-turco Rayyan Baniya, 25 anni, nato a Bologna, ex Verona e Mantova, di proprietà del Trabzonspor. Il Pisa, invece, chiede al Como il mediano danese Oliver Abildgaard, 28 anni, ex Verona.