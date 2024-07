Tutto assolutamente vero: 250 milioni per Lamine Yamal | Dopo l’Europeo sta succedendo l’imponderabile

Il Barca ha ricevuto una proposta mostruosa per il piccolo fuoriclasse, da far girare la testa a tutti. Adesso il futuro è tutto da scrivere.

Gli Europei sono ormai finiti nella cassetta dei ricordi. La Spagna si è laureata campione con assoluto merito, dominando in lungo e in largo il trofeo. Sette vittorie su sette, gran gioco espresso e tanti giovani talenti che si sono messi in mostra. Di sicuro però la stella più luminosa delle Furie Rosse e di tutta la competizione è stata Lamine Yamal.

Il 17enne di origine marocchina ha praticamente incantato tutta Europa con le sue giocate, e si può tranquillamente dire che ha fatto il definitivo salto di qualità dopo le ottime cose fatte vedere con la maglia del Barcellona. Si prevede dunque un futuro di altissimo livello per lui, pronto a continuare ad incantare il mondo intero e a finire ben presto nell’olimpo del calcio mondiale.

A sfregarsi le mani oltre alla Roja è anche proprio il club catalano, anche se nelle ultime ore una nube di paura tremenda si sta aggirando con forza dalle parti del Camp Nou. Una proposta davvero clamorosa è finita tra le mani dei Blaugrana per il giocatore, dal modico valore di 250 milioni di euro. Cifre assurde, che stanno facendo tremare tutti.

Ecco chi vuole Yamal

250 milioni di euro. E’ questa la somma assurda che lo sceicco Al Khelaifi ha messo sul piatto per portare il talento più puro al mondo sotto la Torre Eiffel. Una proposta che però nonostante abbia un valore clamoroso non ha affatto spaventato il Barcellona.

La società catalana infatti ha subito rispedito al mittente la proposta del PSG, blindando ulteriormente il classe 2007, qualora ce ne fosse ancora bisogno. Infatti nel contratto in scadenza nel giugno del 2026 del ragazzino è presente una clausola rescissoria dal valore di un miliardo di euro. Solo tramite il suo pagamento i Blaugrana lo lascerebbero andare.

Il Barcellona riscostruisce dalla sua perla più preziosa

I Blaugrana, che non hanno vissuto un grande periodo negli ultimi anni, vogliono ripartire alla grande, e per farlo puntano tutto proprio sul baby prodigio cresciuto nella Cantera.

Per questo motivo nei prossimi mesi dovrebbe arrivare il rinnovo del contratto per il giovanissimo fuoriclasse, che lo legherà per tantissimo tempo alla causa catalana, scacciando via ogni minaccia di perderlo.