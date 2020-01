Attraverso un comunicato ufficiale, il Trapani ha reso noto l’ingaggio di Tomas Kupisz dal Bari. Ecco il comunicato: “Arriva in prestito dal Bari il centrocampista Tomas Kupisz, che già domani si aggregherà alla squadra per la trasferta di Venezia. Classe 1990, polacco, arriva in Italia nel 2014, al Chievo con cui debutta in serie A. A gennaio 2015 passa al Cittadella in prestito, nella stagione successiva è a Brescia, sempre in prestito, e nel 2016 al Novara. L’anno successivo viene ceduto al Cesena a titolo definitivo, quindi passa all’Ascoli nella stagione 2018/2019. A gennaio 2019 è al Livorno e da luglio scorso al Bari, in serie C, con cui ha totalizzato 10 presenze nella prima parte di campionato”.