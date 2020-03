Situazione di alta tensione nel carcere di Trapani “Pietro Cerulli”, dove i detenuti hanno dato vita ad una vera e propria protesta per far arrivare i tamponi all’interno della struttura per verificare eventuali casi di Coronavirus. Inoltre, attorno al carcere si sarebbe radunato un gruppo di persone per aizzare i detenuti. «A quanto pare ci sono colleghi feriti», ha detto un agente penitenziario.