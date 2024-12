Torretta Cafè, Pastore: «Cavani un grande professionista. Un guerriero che dà la vita per la squadra»

Javier Pastore è il protagonista del primo episodio di Torretta Cafè, Talk Show realizzato dal Palermo FC e condotto da Sarah Castellana. L’ex rosanero durante la chiacchierata con la giornalista ha toccato vari argomenti che riguardano il suo passato da calciatore del Palermo.

Nel corso dell’intervista sono stati mostrati diversi video, dagli Oscar del calcio allo scherzo de “Le Iene”.

«Oscar del calcio? Ero nervosissimo ed emozionato. Mi chiedevano cose di Palermo, tipo Santa Rosalia e le arancine ma non riuscivo a dire niente. E’ stato un premio bellissimo, c’erano tanti campioni giovani in quell’anno lì. E’ stato bellissimo, fa tanto piacere e mi porta bellissimi ricordi questo video. Scherzo delle Iene? Loro aspettavano una mia reazione. Io mi sono alzato e ho cominciato a camminare cercando un altro posto libero, non sapevo dove sedermi. Non avevo capito che era uno scherzo, non seguivo quel programma in Italia».

«Cavani? Un grande professionista. Ancora oggi presta attenzione al suo corpo, cura l’alimentazione. È un guerriero, dà la vita per la squadra. A Palermo era anche lui giovanissimo, a Parigi arrivava dopo il percorso al Napoli. Lui è sempre incentrato sul lavoro di squadra e sul fare bene».