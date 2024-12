Torretta Cafè, Pastore: «La prima volta che incontrai Chiara sapevo già che sarebbe stata la madre dei miei figli»

Javier Pastore è il protagonista del primo episodio di Torretta Cafè, Talk Show realizzato dal Palermo FC e condotto da Sarah Castellana. L’ex rosanero durante la chiacchierata con la giornalista ha toccato vari argomenti che riguardano il suo passato da calciatore del Palermo.

Ecco un estratto:

«Ho conosciuto Chiara circa 5 mesi dopo il mio arrivo a Palermo. L’ho vista in una festa e sono impazzito per lei. Ci ho parlato anche se non conoscevo bene l’italiano. Subito mi ha scaricato, mi ha detto vattene non ti conosco e non sai neanche parlare. Sono rimasto fino alla fine per vedere se andava via con qualcuno o da sola. All’uscita della discoteca lei va via con delle amiche. Ho camminato per un po’ dietro di lei, fino a quando non si sono fermate dopo che la chiamavo. Io avevo già giocato qualche partita buona, allora le amiche la incoraggiavano. Le ho chiesto un contatto mi disse di essere impegnata con qualcuno. A quel punto io le ho detto che speravo che si sarebbe lasciata e che ci saremmo incontrati di nuovo. Una volta salito in auto ho detto ad un mio amico che mi sarei sposato con lei e che sarebbe stata la madre dei miei figli. A dicembre sono tornato in Argentina e poi l’ho rivista a febbraio in un altro locale. Ci siamo visti diverse volte, lei piano piano si è ammorbidita. Dal primo bacio non ci siamo più lasciati e ora sono passati già 15 anni. In casa parliamo molto italiano e spagnolo, viviamo in Spagna e si parla di più lo spagnolo. I bambini parlano anche l’inglese. La mia famiglia mi ha accompagnato dappertutto. Quello che ho vissuto da piccolo con i miei genitori in Argentina, ho avuto la fortuna di viverlo con una compagna come Chiara che mi ha seguito ovunque dove sono voluto andar a giocare. Qualcosa che è molto importante perla carriera di un calciatore. I bambini? Santiago è un mini Flaco, non sta mai fermo ed è sempre con la palla tra i piedi. Ha cominciato quest’anno a giocare a calcio. Vediamo cosa farà, gli piace tantissimo. Martina è precisa, lei vuole stare sempre vestita bene… la classica donna italiana. Adesso Santiago ha i capelli corti. Non avevo la voce dei Beatles ma i capelli sì. La verità è che prima non si pensava tanto a curarsi, a farsi i capelli. Tagliavo i capelli ogni 3 mesi quando me lo diceva Chiara»