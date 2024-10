TMW: “Taranto, ancora niente stipendi. La politica punta il ritorno di Lucchesi”

Nonostante l’annuncio di Mark Campbell, rappresentante del fondo Apex Capital, il quale ha rassicurato la partenza dei bonifici, ai tesserati del Taranto non risultano stipendi accreditati sui propri conti bancari. Come riporta Alessio Alaimo su TuttoMercatoWeb.com questa situazione sta portando l’allenatore Carmine Gautieri a riflettere seriamente sul futuro. Nel frattempo la politica locale avrebbe chiesto a Fabrizio Lucchesi di tornare ad occuparsi delle sorti del club. L’ex dirigente del Palermo ha lasciato il suo incarico da consulente personale di Massimo Giove lo scorso 16 ottobre e le istituzioni tarantine gli avrebbero chiesto di ritornare in sella

