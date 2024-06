TMW: “Sassuolo, Grosso è il nuovo allenatore: c’è la firma”

Come si legge su “TMW” Fabio Grosso che nella giornata di oggi ha firmato oggi il contratto con il Sassuolo. Si tratta di un biennale con opzione per il terzo anno: accordo trovato nei giorni scorsi e formalizzato in queste ore.

L’arrivo di Fabio Grosso alla guida del Sassuolo rappresenta un nuovo capitolo entusiasmante per il club, che mira a un immediato ritorno in Serie A dopo la retrocessione. Con la firma di un contratto biennale, estendibile per un ulteriore anno, Grosso porta con sé una miscela di esperienza internazionale e successo a livello nazionale, nonostante la breve e turbolenta esperienza a Lione.

Il suo periodo precedente a Lione, sebbene breve e complicato, rappresenta un’importante lezione di resilienza e adattabilità, che sarà fondamentale nella sfida di ricondurre il Sassuolo in Serie A. Prima di quell’esperienza, Grosso ha avuto successo nel campionato di Serie B con il Frosinone durante la stagione 2022/23, dove ha dimostrato notevoli capacità tattiche e di leadership, portando la squadra alla vittoria del campionato davanti a squadre più blasonate come il Genoa.

Questo background lo rende una scelta ideale per un club come il Sassuolo, che si trova in un momento critico e necessita di una guida esperta e motivata. Grosso sarà chiamato a sviluppare e attuare una strategia che valorizzi i giovani talenti del club, sfrutti al meglio le risorse a disposizione e instauri un ambiente competitivo e coeso.

Il Sassuolo, con la sua infrastruttura e il supporto della società, offre a Grosso una piattaforma solida per ricostruire e aspirare a risultati immediati. La comunità e i tifosi neroverdi sono certamente ansiosi di vedere la squadra ritornare ai suoi giorni migliori e competere per la promozione, sperando che Grosso possa replicare il successo avuto con il Frosinone e portare entusiasmo e dinamismo al Mapei Stadium.