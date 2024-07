TMW: “Sampdoria, rallentamento burocratico per Tutino. Si lavora per chiudere”

Gennaro Tutino e la Sampdoria sono promessi sposi da diversi giorni, tanto che nelle ultime ore si parlava di un accordo raggiunto tra le parti. Tuttavia – riporta Alessio Alaimo su TuttoMercatoWeb.com – ci sarebbero ancora dei lavori in corso per chiudere la trattativa: nella fattispecie si sarebbe verificata una frenata di natura burocratica, legata agli avvocati del club blucerchiato per via delle modalità contrattuali. Le parti stanno provando a risolvere gli ultimi ostacoli per arrivare alla definitiva fumata bianca.

