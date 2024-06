TMW: “Reggiana, si lavora alla permanenza di Nesta. La situazione”

La Reggiana prova a respingere gli assalti dalla Serie A ed è al lavoro per trattenere Alessandro Nesta. Secondo quanto riportato da Alessio Alaimo su TuttoMercatoWeb.com, ci sarà un incontro fra la società e il tecnico per valutare il futuro e decidere se continuare assieme o meno. L’ottima stagione trascorsa panchina emiliana, culminata con la salvezza, ha attirato l’interesse dei brianzoli, i quali vedono nell’ex difensore del Milan il sostituto ideale per sostituire Raffaele Palladino, diventato il nuovo tecnico della Fiorentina.

