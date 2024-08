TMW: “Palermo-Wieteska, ci siamo: si attende solo l’ok del City Group”

Il Palermo sta cercando di rinforzare il reparto difensivo dopo la cessione di Simon Graves al PEC Zwolle e ha puntato su Mateusz Wieteska del Cagliari. Secondo le ultime indiscrezioni, riportate da Alessio Alaimo per Tuttomercatoweb.com, i due club hanno già raggiunto un accordo per il trasferimento del difensore polacco al Palermo. Tuttavia, l’operazione è in attesa del via libera definitivo da parte del City Group, proprietario del club siciliano.

Wieteska, classe 1997, è stato utilizzato dal tecnico Davide Nicola come titolare in entrambe le partite stagionali del Cagliari, sia in Coppa Italia contro la Carrarese che in Serie A contro la Roma. Il difensore ha accumulato 20 presenze in Serie A e 2 in Coppa Italia con il Cagliari dopo essere stato acquistato dal Clermont all’inizio della stagione scorsa.

L’arrivo di Wieteska a Palermo andrebbe a rafforzare ulteriormente la difesa rosanero, già potenziata dagli acquisti di Peda e Nikolaou, affiancando i confermati Lucioni, Ceccaroni e Nedelcearu.

