Come riportato da TMW, è praticamente definito l’addio di Pietro Accardi. Il direttore sportivo è diretto verso la cadetteria.

Sembrerebbe fatta per il passaggio del dirigente alla Samp. Intesa trovata con la proprietà in queste ore in giornata è attesa la comunicazione ufficiale del suo addio al club toscano. Ormai da giorni, per la sua sostituzione, è stato individuato Roberto Gemmi