TMW: “Catanzaro, forte interesse per Della Morte”

In questi giorni fervono le attività al Catanzaro, dove il direttore sportivo Ciro Polito sta lavorando duramente per portare in giallorosso Matteo Della Morte. L’attaccante, reduce da una stagione brillante con il Vicenza, ha catturato l’attenzione di numerosi dirigenti sportivi grazie alle sue prestazioni di alto livello. Con otto gol e sette assist in trentanove presenze, il numero 99 si è distinto come uno dei talenti emergenti più interessanti del panorama calcistico italiano.

Già a fine giugno il nome di Della Morte era comparso sui radar di diverse società di Serie B, inclusa quella del Catanzaro. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, la squadra giallorossa sta facendo il possibile per riportare il giovane attaccante in Serie B, categoria già assaporata da Della Morte durante la stagione 2017/2018 con due apparizioni nella Pro Vercelli.

L’acquisto di Della Morte rappresenterebbe un colpo importante per il Catanzaro, che punta a rafforzare il proprio reparto offensivo con un giocatore capace di fare la differenza sia in fase di realizzazione che di assistenza ai compagni. Le prossime ore saranno decisive per capire se la trattativa andrà a buon fine, ma l’impegno di Polito lascia ben sperare i tifosi giallorossi.

Il mercato estivo è ancora lungo e il Catanzaro sembra intenzionato a sfruttare ogni opportunità per migliorare la propria rosa e affrontare al meglio la prossima stagione. La speranza è che Matteo Della Morte possa essere uno dei protagonisti di questa nuova avventura.