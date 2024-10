Tesser: «Sassuolo, Cremonese, Sampdoria e Palermo hanno grandi potenzialità»

Intervistato da Alessio Alaimo su TMW l’allenatore Attilio Tesser ha toccato vari temi.

«Napoli sembrava in difficoltà e poi si è ripreso bene. Conte ci ha messo poco tempo ad equilibrare tutto e non giocare le coppe alla lunga sarà un vantaggio”

Il Milan va a corrente alternata. «Ha una rosa importante ma le componenti devono essere tutte allineate. Spero che sia così perché altrimenti sarebbe un problema. Mi sembra che Fonseca stia andando avanti con fiducia, come è giusto che sia».

Juric a Roma è gia in discussione. «Penso che sia in discussione più perché ha rimpiazzato un personaggio che a Roma è un’istituzione. Viene da una vittoria e due pareggi».

In Serie B brilla il Pisa. «Sta facendo molto bene. È sempre stata una concorrente di valore. Quest’anno ha aumentato il potenziale ed è allenata da un allenatore che vuole vincere e dare sempre il massimo. Inzaghi è un valore aggiunto».

Le altre favorite? «È un po’ presto. Gli organici di squadre come Sassuolo, Cremonese, Sampdoria e Palermo hanno grandi potenzialità. Ma c’è anche lo Spezia che ha un’ottima rosa. Senza dimenticare la Salernitana. E poi c’è il Modena che a livello di investimenti si è ben comportato».

Mister, perché non è andato ad Ascoli? Il presidente dei marchigiani aveva dichiarato che il suo no era legato alla Triestina. «Penso che il presidente abbia visto che non è un discorso legato alla Triestina. C’è stato un problema con un mio collaboratore che ha avuto una vicenda familiare. Ho preferito non chiedere tempo a chi come l’Ascoli si stava comportando bene. Con il direttore e il presidente avevo raggiunto l’accordo».