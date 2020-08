Sempre più vicina l’ufficialità di Lucarelli alla Ternana. Come scrive Gianluca Di Marzio sul proprio sito ufficiale, in giornata il tecnico ex Catania ha incontrato a Livorno il direttore sportivo degli umbri, Luca Leone. Un confronto in cui si è discusso dei dettagli economici dell’accordo e delle strategie da attuare sul mercato.