Giornata importante per la Ternana, il vicepresidente del club, Paolo Tagliavento, ha consegnato al sindaco della città lo studio di fattibilità per il nuovo stadio.

Ad annunciarlo è stata la pagina Facebook della società rossoverde con un post. Di seguito quanto scritto nel post:





““Egregio signor sindaco di Terni, Leonardo Latini, è un momento importante per l’intero Paese, e lo è anche per la nostra città, che deve affrontare problemi economici, sociali e sanitari. Condividere queste difficoltà e collaborare per migliorare pian piano ogni cosa è un dovere di ogni cittadino ed anche e soprattutto della nostra Società. Con questo auspicio, sognando di costruire la città che tutti meritiamo, rimettiamo nelle Sue mani lo studio di fattibilità del nuovo stadio della Ternana Calcio”. Con queste parole, stamattina, il vice presidente della Ternana Calcio, Paolo Tagliavento, assieme al project manager Sergio Anibaldi, ha consegnato al primo cittadino di Terni, Leonardo Latini ed all’assessore ai lavori pubblici Benedetta Salvati, il plico contenente lo studio di fattibilità del nuovo stadio della Ternana Calcio”.