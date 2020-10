L’avvocato americano Joe Tacopina, interessato all’acquisizione del Catania, ha parlato ai microfoni di “Tuttomercatoweb.com”.

Ecco le sue parole:





«L’obiettivo, qualora tutto dovesse andare in porto, sarebbe riportare il Catania dove merita. E’ tra le grandi piazze d’Italia come fan base, è in una zona d’Italia stupenda e ha un gioiello come Torre del Grifo. Tra dieci giorni l’offerta dovrebbe essere sul tavolo se tutto, planning sul debito compreso, tornerà, per essere accettata. E per la conclusione no rush, nessuna fretta, tutti i tasselli devono essere al loro posto. Gardini? Il fatto che un CEO di questa portata, che è stato all’Inter e in grandi piazze, sia pronto a sposare il progetto Catania, dà il peso delle nostre intenzione. Viene per riportare con me il club in A. Gli ingredienti ci sono tutti e io amo le sfide».