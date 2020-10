Proseguono le giornate catanesi di Joe Tacopina, tornato alla carica per l’acquisizione del Catania. Intervenuto ai microfoni di “Tuttoc.com”, lo stesso Tacopina si è espresso così in merito al suo interesse per il club etneo:

«Non ho niente da dire, stiamo lavorando duramente. Domani il giorno giusto per l’offerta? Stiamo lavorando, ne saprete di più domani ma per ora stiamo solo lavorando. Ogni giorno, ogni minuto, anche stanotte.





Non c’è deadline, stiamo solo cercando di capire come chiudere questo affare. Ci sono tante cose da definire, ne sapremo di più domani».