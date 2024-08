Sudtirol verso la Salernitana, Valente: «Sono convinto che dobbiamo proseguire sul percorso iniziato»

Federico Valente, allenatore del Sudtirol, ha parlato alla vigilia della sfida con la Salernitana.

Ecco le sue parole:

«Sono convinto che dobbiamo proseguire sul percorso iniziato. La squadra risponde bene e abbiamo lavorato tanto sapendo che ci aspettano tre partite in una settimana. La settimana ci ha detto qualcosa di importante, chi si allena bene farà parte della squadra. Cagnano ha fatto bene e vedremo, a centrocampo valuteremo se operare dei cambi. La Salernitana ha vinto in rimonta col Cittadella al 97’ e ci ha sempre creduto. Ho visto una Salernitana forte in fase offensiva, dovremo difenderci bene e creare le basi per tutto il resto. Il Modena ci ha concesso tanto possesso palla, devo fare i complimenti ai ragazzi per come hanno difeso. La Salernitana ha molte qualità in possesso. Anche il caldo sarà una variabile, giocando alle 19:30».