Sudtirol-Palermo: i biglietti venduti per il settore ospiti

In vista del match di lunedì sera contro il Sudtirol per la 7^ giornata di Serie B, i tifosi del Palermo hanno dimostrato grande entusiasmo e sostegno per la loro squadra, prendendo d’assalto il settore ospiti dello stadio Druso di Bolzano.

La capienza del settore riservato ai palermitani è di 624 posti, e nonostante la distanza, i supporters rosanero hanno rapidamente acquistato tutte le disponibilità. Come si apprende dal sito Vivaticket, che gestisce la vendita ufficiale dei biglietti, non sono più disponibili gli ingressi per il settore ospiti, sottolineando l’intensa passione e il forte legame che unisce i tifosi alla loro squadra.

Sudtirol-Palermo: biglietti in vendita per il settore ospiti