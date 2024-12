Stroppa presenta Cremonese-Brescia: «Gara importante anche per la classifica»

Il tecnico della Cremonese, Giovanni Stroppa, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Brescia, valido per la 20ª giornata di Serie BKT e in programma domenica 29 dicembre alle 12.30. Di seguito un estratto delle sue parole riportate sul sito ufficiale dei grigiorossi:

La Cremo inizia il girone di ritorno da quarta, con alle spalle diverse squadre che ad inizio stagione erano considerate favorite. Quanto conta partire col piede giusto per iniziare bene il 2025?

«Il risultato in sé non cambierebbe le cose, perché siamo abituati a rincorrere. A questa squadra manca continuità, che può essere data solo da un filotto di risultati importanti, e davanti non perdono terreno. Per guadagnare punti bisogna fare di più rispetto a quanto stiamo facendo, che lascia comunque belle sensazioni per le prestazioni fatte da tre partite a questa parte. La squadra sta mostrando cose importanti e allo stesso modo le individualità giuste. Bisogna continuare e perseverare, la sfida di domani è importante anche per la classifica quindi ci sono tutti i presupposti per affrontarla nel miglior modo possibile».

La Cremonese è stata additata come formazione che può “salvare” lo svolgimento dei playoff…

«A me non interessa il giudizio degli altri, ma quello che pensiamo noi. Dobbiamo dare continuità, cosa che fino ad oggi non abbiamo avuto. Per fare un campionato di vertice devi fare molto di più rispetto a quanto fatto finora in termini di risultati. Sono contento di quanto fatto dalla squadra in campo, ma bisogna portare a casa i punti e vedere cosa succederà da qui in avanti».

Il Brescia sta vivendo un momento particolare. Che partita si aspetta?

«Sotto l’aspetto agonistico sarà una sfida di livello, come all’andata. Sono una squadra imprevedibile, in grado di cambiare a gara in corso lasciando pochi riferimenti. Dobbiamo avere attenzione e rispetto, sarà una partita caratteriale, mentre sotto l’aspetto tecnico dobbiamo fare meglio rispetto a quanto fatto sin qui: dobbiamo essere più precisi e non regalare palloni, trovando gli spunti giusti».

Dal suo ritorno la Cremonese ha subito 3 gol in 6 partite, ritrovando una certa solidità difensiva…

«C’è un aspetto fondamentale, che è la coralità: se la squadra partecipa con ordine in tutti i suoi effettivi, attaccanti compresi, sicuramente è un valore. Poi qualche gol l’abbiamo anche regalato: bastano soltanto più attenzione e determinazione, che sicuramente sono maggiori rispetto a qualche mese fa».