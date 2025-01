Squilla il telefonino di Giuntoli: Ci ho ripensato, voglio venire alla Juve | PRESTITO CON OBBLIGO DI RISCATTO

Svolta assoluta per il mercato bianconero, con il ds Giuntoli che sta per prendere il calciatore dopo che questo ci ha ripensato.

Sono giorni caldi in casa juventina. Tralasciando le questioni che riguardano il campo, dove la squadra deve affrontare tanti impegni nel corso dei prossimi giorni, ai piani alti della Continassa si sta lavorando parecchio sul mercato. A Torino in questo gennaio sono arrivati già diversi profili.

Il primo è stato Alberto Costa, giovane terzino destro proveniente dal Vittoria Guimaraes pagato circa una quindicina di milioni di euro. Dopodiché è stato il turno di Randal Kolo Muani, arrivato invece in prestito secco dal PSG per un corrispettivo di quasi 4 mln. A breve sarà invece il turno del difensore del Chelsea Veiga, anche lui comprato a titolo temporaneo.

La campagna acquisti bianconera però non si è ancora conclusa. L’idea del ds Cristiano Giuntoli è quella di prendere un altro rinforzo per il reparto arretrato, viste le tante assenze per infortunio. E proprio da questo punto di vista nelle ultime ore sono arrivate delle clamorose novità, che hanno lasciato tutti senza parole.

Clamoroso dietrofront del calciatore

La dirigenza della Vecchia Signora sta sondando il terreno per tanti altri profili nel mercato in entrata per quanto concerne la difesa. E tra questi con enorme sorpresa c’è anche il nome di un calciatore che era stato già molto vicino al trasferimento a Torino in passato.

Stiamo parlando di Jean Clair Todibo. Il centrale francese in estate era diventato l’obiettivo numero uno della Juve. Tuttavia l’importante offerta del West Ham ha spinto il Nizza a lasciarlo partire in direzione Premier League, lasciando a mani vuote i bianconeri, che hanno poi puntato su Kalulu. Adesso però le carte in tavola sono cambiate improvvisamente.

La Juve pronta ad accoglierlo

Il calciatore in Inghilterra non sta rendendo come previsto, anche a causa delle difficoltà di ambientamento, ed è per questo che adesso il suo futuro potrebbe essere lontano dagli Hammers. Stando a quanto riportato da Alfredo Pedullà infatti l’agente di Todibo avrebbe contattato il club bianconero per aprire una trattativa.

Dal canto suo il club torinese, visto il forte gradimento di Thiago Motta per l’ex Barcellona, è pronto ad imbastire una trattativa, magari sulla base di un prestito con obbligo di riscatto.