Molte attività sono bloccate per via dell’epidemia Coronavirus e questo blocca anche gli introiti. Nel mondo del calcio si sta discutendo sul possibile tagli degli stipendi o la rinuncia per qualche mese da parte dei calciatori. In mezzo a questa incertezza i calciatori del Leeds e il tecnico Marcelo Bielsa hanno deciso di dare l’esempio. Tutti i tesserati infatti del club, attualmente primo in Championship, hanno deciso di rinunciare allo stipendio. Ad annunciarlo è lo stesso club inglese tramite il proprio sito ufficiale, questo consentirà ai 272 dipendenti di ricevere senza problemi la loro retribuzione. Il Ds Victor Orta ha commentato così il gesto: «I miei giocatori hanno mostrato un incredibile senso di unità e solidarietà, sono orgoglioso della loro iniziativa. A Marcelo, al suo staff e a tutti i giocatori, diciamo grazie per aver messo al primo posto i nostri dipendenti».