Spezia sconfitto dalla Feralpisalò, D’Angelo: «Pasini è stato scorretto»

Dopo la sconfitta contro la Feralpisalò, il tecnico dello Spezia Luca D’Angelo ha parlato in conferenza stampa rilasciando le seguenti parole:

«Volevamo giocare 3-4-3 e secondo me lo abbiamo fatto bene fino al gol annullato alla Feralpisalò. Dopo ci siamo impauriti ed abbiamo fatto fatica con la Feralpisaò che ci attaccava in ripartenza. Non credo che il problema sia stato il modulo ma abbiamo perso e di certo c’è stato qualcosa che non è andato. Di Serio e Nagy erano in difficoltà fisica dopo Modena, ho deciso di non farli partire per questo motivo».

«Il nostro calcio va sempre peggio perché se un Presidente si permette di fare una dichiarazione del genere non c’è possibilità di redimere questo mondo. E’ stato un tentativo che non si addice ad un Presidente di una squadra di calcio. Io preferisco non dire niente, quello che ha fatto il Presidente è stato scorretto ed ho avuto modo di dirglielo. Per me Baroni non ha comunque arbitrato male anche se sul primo gol forse ha sbagliato. Da ora in poi però potrò avere dubbi su certi episodi riguardanti la Feralpisalò».

«La prestazione dal punto di vista offensivo c’è stata, abbiamo creato i presupposti per fare gol. Siamo mancati nel recupero palla e questo non possiamo permettercelo vista anche la posizione di classifica. Io credo che la nostra squadra debba giocarsi la propria partita contro ogni avversario. A Modena abbiamo speso tantissimo anche perché siamo rimasti in dieci. Abbiamo cambiato sei undicesimi ma non credo che la sconfitta sia da attribuire all’esclusione di elementi come Nagy e Di Serio. Abbiamo perso perché ci siamo impauriti e non abbiamo trovato la trama, abbiamo palleggiato senza concretizzare. Salvezza diretta? Io penso che possiamo farcela, dobbiamo fare di tutto perché questo avvenga. Non lo dico per tirare su il morale dei giocatori ma perché penso questa squadra sia in grado di ottenerla».