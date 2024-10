Spezia: Salvatore Esposito coinvolto in un incidente stradale

Mattinata movimentata per Salvatore Esposito, centrocampista dello Spezia, rimasto coinvolto in un incidente stradale a poche ore dalla partita contro il Brescia. Come riportato da Il Secolo XIX, Esposito era alla guida della sua Porsche lungo Viale Italia quando la vettura ha impattato contro un altro veicolo. Fortunatamente, l’incidente non ha causato ferite gravi a nessuna delle persone coinvolte. Sul posto è intervenuta prontamente la polizia locale per gestire la situazione e chiarire la dinamica del sinistro.

