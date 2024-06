Come riporta La Gazzetta dello Sport, lo Spezia ha messo gli occhi in casa Bologna su due interessanti profili.

Il primo nome è ovviamente quello di Antonio Raimondo, reduce dall’esperienza in Serie B con la Ternana, e anche il difensore Mattia Motolese, classe 2004, che nella stagione appena passata ha disputato 32 gare in Serie C con la maglia dell’Olbia