Spezia, Cassata: «C’è rammarico per non aver chiuso bene l’anno»

Francesco Cassata, centrocampista dello Spezia, ha espresso il proprio rammarico in conferenza stampa dopo la sconfitta per 2-0 contro il Bari. Come riportato da CalcioSpezia.it, Cassata ha sottolineato la delusione per non essere riusciti a chiudere l’anno con un risultato positivo, soprattutto davanti ai tanti tifosi accorsi a Bari.

Ecco le sue parole:

«C’è grande rammarico perché era un’occasione importante per chiudere l’anno in grande stile. Dispiace anche per i molti tifosi accorsi qui a Bari a cui non siamo riusciti a dare la gioia che meritavano. Ora dobbiamo ricaricare le pile per ripartire forte. Non si può essere sempre al 100% ma questo non può essere un alibi. Dobbiamo ritrovare quello spirito che ci ha contraddistinti fin qui e sono sicuro che ripartiremo in maniera importante. Non vediamo l’ora di tornare in campo per far gioire i nostri tifosi. Dobbiamo lavorare duro in vista della Juve Stabia. Dobbiamo pensare partita per partita. La Serie B non permette calcoli, sono tutte gare difficilissime».