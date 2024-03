Spalletti fuori di sé: due esclusi dagli Europei che nessuno si aspettava | Lo spogliatoio è già spaccato

Dura decisione da parte del ct della nazionale azzurra, che fa fuori due grandi nomi scatenando le grandi polemiche dei tifosi e anche della squadra, che sembra aver già perso la retta via prima ancora di iniziare.

Manca ancora qualche mese all’inizio degli Europei di Germania, ma, con la sosta nazionali attuale, si sta già cominciando a parlare parecchio del tema.

Ad essere particolarmente in hype al momento è la questione sulle convocazioni di mister Luciano Spalletti, che in questa tornata di amichevoli dovrebbe togliersi gli ultimi dubbi.

Ma una delle decisioni che il ct ha preso ha scatenato delle clamorose polemiche. Due protagonisti infatti dovranno restare fuori in maniera sorprendente, e la situazione ha già creato malcontento nello spogliatoio.

Ecco chi lascia a casa il ct

Un reparto in cui c’è fin troppa abbondanza nella nostra selezione è la porta. Sono tanti infatti gli estremi difensori italiani che stanno facendo bene da diversi anni ormai. Di conseguenza il ct Luciano Spalletti è costretto a lasciarne a casa più di qualcuno, visto che nella spedizione in terra tedesca porterà solo tre estremi difensori.

Al momento i favoriti a rimanere fuori sono Michele Di Gregorio e Marco Carnesecchi. Il primo è stato additato addirittura come il miglior portiere della Serie A, e lasciarlo a casa sarebbe un vero controsenso. Il secondo invece, che sta comunque giocando alla grande, è un profilo giovane con ampi margini di miglioramento, e di conseguenza sarebbe un peccato privarlo di questa esperienza, pur se comunque difficilmente troverebbe spazio. Per questa ragione dunque grosse polemiche si stanno alzando in quel di Coverciano.

Forti dubbi sui convocati

A peggiorare ulteriormente le cose poi ci stanno pensando le scelte sui portieri che Spalletti ha deciso di convocare. I tre estremi difensori che dovrebbero far parte della lista del tecnico sono Donnarumma, Vicario e Meret. Se per quanto riguarda il calciatore del Tottenham c’è ben poco da dire, visto che si sta mettendo in mostra alla grande anche in Premier League, la cosa è diversa per gli altri due.

Secondo molti Meret non meriterebbe la chiamata, visto che quest’anno non è stato affatto un protagonista in positivo del suo Napoli. Allo stesso modo poi anche Gigio non dovrebbe essere chiamato dal punto di vista di alcuni tifosi, o quantomeno dovrebbe accomodarsi in panchina facendo spazio proprio a Vicario.