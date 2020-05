«Auspichiamo tutti che i campionati possano riprendere regolarmente, allo stesso tempo oggi è impossibile dare una data certa della ripresa. Dobbiamo almeno verificare l’andamento della curva delle prossime due settimane. Anche il mondo dello sport si è dovuto fermare. Simbolo più evidente il rinvio delle Olimpiadi. Il governo ha dovuto contemperare la tutela della salute. La road map comunque è chiara. Il 18 maggio avremo auspicabilmente la ripresa degli allenamenti. Il 18 maggio, la ripresa per gli sport di squadra, avverrà con il medesimo percorso, in particolare, per il calcio, la Figc ha previsto un protocollo, per i suoi allenamenti, sul quale il Comitato tecnico scientifico ha ritenuto di dover fare ulteriori accertamenti. Ci sarà l’audizione domani e speriamo possa servire a dare il via libera, considerando anche che il calcio non consente né le distanze di sicurezza né l’utilizzo di dispositivi di protezione individuale». Queste le parole rilasciare dal ministro dello sport Vincenzo Spadafora, ha risposto alle domande sulla ripresa del campionato di calcio durante il Question time alla Camera.