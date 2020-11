«Non bisogna farsi la guerra tra i vari settori dello sport, io voglio aiutare tutti. Serie A? Abbiamo prima dato ristoro allo sport di base perché ci sono piscine e palestre chiuse che avevano bisogno di ossigeno, ci sarà l’aiuto anche per la Serie A ma serve continuare nel rinnovamento.

Man mano che si scende nelle categorie del calcio, vengono meno i priviliegi e le entrate come i diritti televisivi.





C’è un calcio che chiede aiuto perché non ce la fa e ci sono stipendi al di fuori della realtà: servirebbe che la Serie A aiutasse le serie minori come succede in altri paesi e glielo richiederemo espressamente». Queste le parole di Vincenzo Spadafora, ministro dello Sport, rilasciate ai microfoni di “90° minuto” in merito al calcio italiano.