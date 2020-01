Attraverso un post pubblicato sul proprio profilo “Facebook”, Stefano Sorrentino, ex portiere del Palermo, ha fatto sapere che nei prossimi mesi giocherà con il Cervo, club che milita in seconda categoria. Ecco il post ironico dell’ex rosanero: “Mi perdoneranno gli amici di CALCIATORI BRUTTI, ma per tenermi in forma per la partita d’addio, ho deciso di firmare per il Cervo, in seconda categoria. Farò l’attaccante. Con la speranza che il mister – mio padre – mi faccia giocare. ForzaCervo ps: non fate battute eh”. In basso il post in questione.