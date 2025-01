Sodinha: «Vittoria nel derby con la Reggiana ha dato energia al Modena»

Con la fine del girone d’andata e la prima gara di ritorno, “Parlandodisport.it” ha intervistato Felipe Sodinha per un bilancio sulla stagione del Modena. Sodinha, autore di cinque gol e cinque assist in 39 partite tra il 2019 e il 2021, è stato presente al Mapei Stadium per l’ultimo derby vinto contro la Reggiana e attualmente gioca in Prima Categoria con l’Atletico Offlaga.

«Derby? Ero allo stadio e ho visto molto bene il Modena contro la Reggiana: ha dimostrato uno spirito di gruppo e di sacrificio veramente importante, i giocatori sono uniti e la squadra è forte e ben organizzata. Credo che la vittoria sia arrivata proprio grazie al gruppo: dopo il match sono entrato negli spogliatoi con i ragazzi e ho visto tutti contenti, dai calciatori alla società, che è veramente di livello. Mi è piaciuto molto quel clima. Vincere il derby non è mai facile e dà una carica in più: sicuramente, dopo un avvio di stagione complicato, ha dato energie ai ragazzi e ai tifosi che sono sempre presenti. Credo che con il gruppo e i giocatori a disposizione quest’anno l’obiettivo possa essere quello di arrivare ai playoff: la società e la città meritano palcoscenici importanti e sognare non è mai sbagliato. Non ho seguito molto il campionato, ma qualche partita l’ho vista. Credo che il Sassuolo abbia la squadra per vincere e sia ben lanciato, però ci sono anche altre squadre toste. E’ un torneo molto competitivo e per questo aspetto credo sia ancora più bello della massima serie: la classifica è ancora abbastanza corta e può succedere di tutto, la stagione si deciderà alla fine».