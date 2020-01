L’attaccante del Palermo, Andrea Silipo, ha parlato a “Siamo Aquile” su “TRM”. Ecco le sue parole dopo l’esordio con gol contro il Marsala: «In Primavera si arriva massimo a mille spettatori per le partite importanti. Dopo il gol ho fatto la mia prima corsa sotto la curva, è stato puro istinto dettato dall’emozione. In tribuna c’era la mia famiglia e la mia fidanzata. Sono stati importanti in questi mesi durante i quali non ho giocato, tornavo a casa giù di morale e mi sono stati vicini. I primi due giorni a Palermo sono stati un po’ faticosi, poi sono stato alla grande. I tifosi qua sono incredibili. Anche per strada le persone ti danno il benvenuto, anche al bar».