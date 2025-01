“Sì vogliamo Pogba”: l’annuncio sul gong del calciomercato | Riunione in piena notte per chiudere l’affare

Annuncio senza peli sulla lingua per quanto riguarda il centrocampista francese: tutto organizzato per la chiusura dell’affare.

Dopo la lunga squalifica che lo ha costretto a rimanere ai box per quasi un anno e mezzo, Paul Pogba sta iniziando ad intravedere la luce in fondo al tunnel. A partire da marzo prossimo infatti il centrocampista potrà finalmente tornare in campo in partite ufficiali. C’è un però: al momento il campione del mondo 2018 è ancora senza squadra.

Infatti qualche mese fa il rapporto tra lui e la Juventus si è interrotto in maniera definitiva. La Vecchia Signora ha deciso infatti di rescindere il suo contratto, e il Polpo, per non restare ai margini, non ha potuto far altro che accettare, al netto del fatto che lo stesso avrebbe volentieri giocato ancora con la maglia bianconera.

Di conseguenza le voci sul suo futuro ultimamente stanno crescendo a dismisura. Ce n’è una però nello specifico che sta trovando sempre maggiore risonanza, e con il recente annuncio è andato a confermare tutto ciò che si sta dicendo ultimamente. Inoltre ella notte è arrivata la riunione che ha permesso di concludere l’affare, con Pogba che si appresta dunque a giocare per questi colori.

Ecco dove giocherà il Polpo

Dopo il suo addio alla Juve, le voci sul futuro di Pogba sono state diverse: da un ritorno in Serie A fino addirittura alla possibilità Manchester City, senza dimenticare poi la chance Barcellona. Una in particolare però sembra aver avuto maggiore risonanza rispetto alle altre.

Secondo alcune news infatti il Marsiglia sarebbe sulle tracce del giocatore e addirittura sembra il club più vicino a metterlo sotto contratto. E a conferma di ciò nelle scorse ore sono arrivate delle clamorose conferme tramite un importante annuncio ufficiale.

L’annuncio che fuga ogni dubbio

Di recente Mason Greenwood, stella proprio del Marsiglia di Roberto De Zerbi, ha risposto ai microfoni di Telefoot ad una domanda su Pogba. E il talento inglese non ha risparmiato elogi per il Polpo. Di seguito le sue parole, che sono sembrate quasi un invito a farlo trasferire nel club.

“È un uomo fantastico, un vero professionista. Mi ha preso sotto la sua ala al Manchester United e si è preso cura di me. È un giocatore di altissimo livello, penso che tutte le squadre in Europa vorrebbero averlo. Se venisse qui, sarebbe fantastico”.