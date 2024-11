Si, siamo d’accordo: a gennaio puoi venire in prestito | Finalmente Fullkrug in Serie A: la trattativa c’è

Il bomber tedesco, accostato al nostro campionato in estate, potrà finalmente trasferirsi in Italia a gennaio con la formula del prestito.

Lo scorso anno il Borussia Dortmund è stato la sorpresa assoluta della Champions League. I gialloneri sono riusciti ad arrivare fino alla finale della competizione, arrendendosi solo al Real Madrid. Nel club tedesco tanti calciatori sono esplosi in maniera importante. Tra questi è spiccato di sicuro Niclas Fullkrug.

Il centravanti 31enne infatti ha segnato diversi gol, tanto da conquistarsi anche la chiamata della nazionale per gli Europei. Ovviamente le sue ottime prove hanno attirato le attenzioni di mezzo mondo, pronto a prenderlo per affidargli il peso dell’attacco. Anche la Serie A è stata molto interessata, ma alla fine il bomber si è trasferito in Inghilterra.

Il West Ham ha deciso di investire i quasi 30 mln di euro richiesti dal Borussia pur di averlo in rosa, e così il sogno di vederlo nel nostro campionato è sfumato completamente. Questa possibilità però potrebbe riaccendersi a breve, nella sessione di trasferimenti di gennaio. Secondo gli ultimi rumors infatti il giocatore è pronto ad approdare davvero nel bel paese, con la formula del prestito.

Fullkrug in Serie A, questa volta è tutto vero

In estate il Milan in particolar modo ha pensato al classe 1993 per sostituire il partente Olivier Giroud. Alla fine però il Diavolo ha deciso di puntare su Alvaro Morata, lasciando Fullkrug al West Ham. Nel club londinese però l’attaccante non sta rendendo, e fino ad ora ha collezionato poche presenze e minuti, tanto che la società sta addirittura pensando di mandarlo via.

A questo punto dunque a tornare nuovamente in gioco è la Serie A, pronta ad accoglierlo in prestito con diritto di riscatto, o anche secco, vista la volontà degli Hammers di mandarlo via. E a queste condizioni chiunque sarebbe interessato. C’è però un club in particolare che ha bisogno di lui.

Il tedesco arriva come una manna dal cielo

Se c’è una squadra che più delle altre in Italia ha bisogno di rinforzi nel ruolo di centravanti è di certo la Juventus, che sta affrontando questa prima parte di stagione con il solo Vlahovic a causa del lungo infortunio di Arek Milik.

Dunque, vista la possibilità di prenderlo in prestito, la società bianconera potrebbe davvero pensare di acquistare Fullkrug. La trattativa è più che fattibile.