Un gravissimo episodio di cronaca coinvolge un calciatore in attività, si tratta di Giovanni Padovani, attualmente tesserato per la Sancataldese in Serie D. L’uomo, di 27 anni, come riporta l’ANSA è stato arrestato con l’accusa di aver ucciso l’ex compagna Alessandra Matteuzzi di 56 anni.

Padovani, nato a Senigallia, è cresciuto nelle giovanili del Napoli e ha vestito anche la maglia della Nazionale Under 17. Poi un lungo girovagare nelle serie inferiori giocando tra le altre col Giarre ed il Troina Calcio.