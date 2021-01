Maicon era atteso per questo pomeriggio a Verona per essere presentato dal Sona, ma il suo arrivo dovrà slittare.

Infatti secondo quanto riporta “Larena.it”, il giocatore aveva preso un volo per Lisbona da Belo Horizonte, arrivato in Portogallo non ha potuto proseguire per Milano per via delle normative anticovid in vigore. Il giocatore quindi rientrato in Brasile, arriverà domani a Roma e proseguirà alla volta di Verona.