L’epidemia da coronavirus continua ad incidere nella nostra vita quotidiana.

Tra i settori coinvolti c’è sicuramente lo sport e in particolar modo il calcio. La Serie D italiana riprenderà questa domenica 27 settembre, ma, come riprota “Brindisimagazine.it”, non per tutti.

Sono nove le gare rinviate a seguito della richiesta inoltrata dalle società coinvolte con comunicazione proveniente dalle ASL di competenza, tenuto conto del Protocollo predisposto dalla stesse, dei provvedimenti e delle indicazioni provenienti dalle Autorità sanitarie.

Si tratta di Brusaporto-Franciacorta, Villa Valle-Virtusciseranobergamo, Seregno-Scanzorosciate (Girone B), Real Forte Querceta-Rimini, Bagnolese-Corticella, Forlì-Seravezza (D), Afragolese-Team Nuova Florida (G), Lavello-Molfetta (H) rinviate al 7 ottobre e Virtus Bolzano-Luparense (C) al 14 ottobre.