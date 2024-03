Serie D, in vetta si fermano tutte: pari per Trapani e Siracusa, Vibonese sconfitta. I risultati e la classifica aggiornata

Nel girone I di Serie D le prime tre della classe si fermano. Trapani e Siracusa non vanno oltre il pari contro San Luca e Ragusa, sconfitta invece per la Vibonese dall’Acireale per 1-0.

Di seguito i risultati e la classifica aggiornata:

Risultati Serie D girone I, 33ª giornata

Licata-Gioiese 4-0

Portici-Sant’Agata 1-1

La Fenice Amaranto-Akragas 5-1

Siracusa-Ragusa 0-0

Acireale-Vibonese 1-0

Igea Virtus-Casalnuovo 3-1

San Luca-Trapani 0-0

Sancataldese-Canicattì 0-0 (in corso)

Classifica Serie D girone I

Trapani 79

Siracusa 69

Vibonese 63

La Fenice Amaranto 52

Real Casalnuovo 47

Acireale 46

Sant’Agata 45

Ragusa 44

Igea Virtus 41

Canicattì 39

Akragas 38

Licata 37

Sancataldese 34

Portici 31

San Luca 26 (-1)

Locri 25

Castrovillari 13 (-1)

Gioiese 7

Lamezia Terme 0