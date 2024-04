Serie D Girone I: il Trapani conquista la promozione in “C”, battuto il Siracusa 1-0

Termina il primo tempo del match di Serie C Girone I tra Trapani e Siracusa. I padroni di casa provano spesso a sbloccare il match ma senza buoni risultati. Il Siracusa si difende e prova a ripartite,

Il primo tempo del match si conclude senza reti sul risultato di 0-0. Nella seconda frazione di gioco, i granata al 50′ la sbloccano grazie alla rete di Ballo. Gli ospiti non riescono a reagire e, dunque, il Trapani guadagna la promozione in Serie C.