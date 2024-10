Serie C: vittoria casalinga per la Turris, Giugliano battuto 2-0. La classifica aggiornata del Girone C

La partita tra Turris e Giugliano, valida per il Girone C di Serie C, si è conclusa con una vittoria per 2-0 in favore della Turris. Il match è stato sbloccato subito al 4′ da Pugliese, che ha portato i padroni di casa in vantaggio. La Turris ha gestito il risultato per gran parte della gara, resistendo ai tentativi di reazione del Giugliano. Nei minuti di recupero, al 90’+2, Onofrietti ha siglato il gol del raddoppio, chiudendo definitivamente il match e regalando tre punti importanti alla sua squadra.

Classifica aggiornata del Girone C:

Benevento – 22 punti

Audace Cerignola – 18 punti

Giugliano – 17 punti

Catania – 17 punti

Monopoli – 17 punti

Picerno – 16 punti

Potenza – 15 punti

Trapani – 14 punti

Avellino – 13 punti

Sorrento – 13 punti

Turris – 11 punti

Cavese – 10 punti

Altamura – 10 punti

Foggia – 9 punti

Crotone – 8 punti

Casertana – 8 punti

ACR Messina – 8 punti

Latina – 7 punti

Juventus U23 – 6 punti

Taranto – 6 punti

Con questa vittoria, la Turris si porta a 11 punti e guadagna una posizione importante nella corsa verso la metà alta della classifica, mentre il Giugliano rimane a 17 punti, non riuscendo a tenere il passo delle prime.