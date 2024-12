Serie C: solo un pari tra Audace Cerignola e Altamura. Classifica aggiornata del Girone C

Nel Girone C, la partita tra Audace Cerignola e Altamura si è conclusa con un pareggio 1-1. L’Audace Cerignola aveva sbloccato la gara al 44′ con un gol di Capomaggio, ma nella seconda frazione è stato Grande dell’Altamura a pareggiare al 66′. Nonostante gli sforzi di entrambe le squadre per trovare il gol della vittoria, il punteggio non è cambiato e la partita si è conclusa in parità. Un punto che non soddisfa pienamente nessuna delle due squadre, ma che lascia comunque spazio per le prossime sfide.

Ecco la classifica aggiornata del Girone C:

Benevento – 34 punti

Audace Cerignola – 31 punti

Monopoli – 29 punti

Sorrento – 27 punti

Avellino – 26 punti

Crotone – 26 punti

Potenza – 26 punti

Picerno – 25 punti

Catania – 25 punti

Giugliano – 24 punti

Trapani – 24 punti

Altamura – 23 punti

Cavese – 21 punti

Foggia – 18 punti

Casertana – 17 punti

Latina – 17 punti

ACR Messina – 16 punti

Turris – 11 punti

Juventus U23 – 11 punti

Taranto – 3 punt