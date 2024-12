Serie C Girone A: Lumezzane conduce 1-0 contro la Pro Patria. Avanti anche il Giana Erminio sulla Virtus Verona. I risultati parziali

Nel Girone A della Serie C, i primi tempi regalano emozioni e reti decisive.

Lumezzane-Pro Patria 1-0: Iori firma il vantaggio

Il Lumezzane chiude il primo tempo avanti 1-0 contro la Pro Patria grazie al gol di Iori, che sblocca la partita al 13’. I padroni di casa controllano il match, gestendo il vantaggio con solidità e puntando a chiudere la gara nella ripresa.

Virtus Verona-Giana Erminio 0-1: Caferri colpisce nel recupero

Colpo di scena al Gavagnin-Nocini, dove la Giana Erminio passa in vantaggio al 45’+2 con una rete di Caferri, che punisce la Virtus Verona nel recupero del primo tempo. Una partita equilibrata fino a quel momento, ma gli ospiti sfruttano l’occasione per andare al riposo in vantaggio.

Il secondo tempo si preannuncia combattuto, con la Virtus chiamata a rispondere e la Pro Patria costretta a trovare una reazione contro un Lumezzane solido.