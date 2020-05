La Serie A e la Serie B ripartiranno il 20 giugno, discorso diverso per la Lega Pro, campionato in cui è più difficile la ripartenza. Secondo quanto riporta “La Gazzetta dello Sport”, molto probabilmente la Serie C ripartirà l’8 luglio giocando solamente playoff e playout. L’8 giugno ci sarà il Consiglio Federale e si parlerà di questa possibilità che comunque è molto probabile. Il tutto si dovrebbe chiudere entro il 20 agosto.