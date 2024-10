Serie C: Messina sotto di tre gol contro l’Avellino. Palermo porta in vantaggio l’Altamura contro la Juve U23. I risultati parziali del Girone C

Il girone C della Serie C ha offerto un primo tempo pieno di emozioni con alcune squadre che hanno già messo in mostra le loro ambizioni per la stagione. Mentre l’Altamura ha colpito nel finale del primo tempo, l’Avellino ha dominato il Messina, e sia Catania che Taranto sono rimaste ferme sullo 0-0 nei loro rispettivi incontri.

Altamura – Juventus U23: 1-0

L’Altamura ha sorpreso la Juventus U23 grazie a un gol di Palermo, segnato proprio allo scadere del primo tempo, al 49′. Un preciso colpo di testa ha permesso all’Altamura di chiudere la prima parte della gara in vantaggio, mettendo in difficoltà la giovane formazione bianconera che dovrà cercare di ribaltare il risultato nella ripresa.

Avellino – ACR Messina: 3-0

L’Avellino ha dominato il primo tempo contro l’ACR Messina, mettendo a segno tre gol che hanno chiaramente delineato la direzione del match. De Cristofare ha aperto le marcature con un bel tiro dalla distanza, seguito da Enrici che ha raddoppiato con un colpo di testa. Russo, poi, ha chiuso il tris poco prima dell’intervallo, al 45′, con una conclusione precisa che ha lasciato poco spazio alle reazioni del Messina.

Catania – Latina: 0-0

A Catania, la squadra di casa ha affrontato il Latina in una partita molto equilibrata e tattica, che non ha visto nessuna delle due squadre riuscire a sbloccare il risultato nel primo tempo. Entrambi i team hanno creato alcune occasioni, ma la mancanza di precisione e la buona disposizione difensiva hanno mantenuto il punteggio invariato.

Taranto – Turris: 0-0

Anche a Taranto, la partita contro la Turris è rimasta in equilibrio per tutta la prima frazione di gioco. Nonostante alcuni tentativi da parte di entrambe le squadre, le difese si sono imposte sugli attacchi, lasciando il tabellino dei punteggi in bianco al termine dei primi 45 minuti.