Serie C: Messina sconfitto 1-3 dall’Audace Cerignola. Il Benevento batte 3-2 il Catania. Risultati finali e classifica aggiornata del Girone C

Terminano le gare del Girone C di Serie C giocate oggi alle ore 15.

Messina-Audace Cerignola 1-3 L’incontro tra Messina e Audace Cerignola si conclude con una vittoria per gli ospiti. Ruggiero apre le marcature al 4′, seguito da una risposta di Anatriello al 51′ per il Messina. Tuttavia, l’Audace Cerignola riprende il comando con Salvemini al 60′ e Romano al 64′.

Benevento-Catania 3-2 In una partita ricca di colpi di scena, il Benevento supera il Catania 3-2. Lamesta del Benevento segna al 20′, seguito dal pareggio di Inglese per il Catania al 28′. Jimenez porta in vantaggio il Catania al 48′, ma il Benevento ribalta il risultato con due gol rapidi di Lanini al 76′ e Simonetti al 78′.

Latina-Taranto 3-1 Il Latina domina il Taranto con una solida vittoria per 3-1. Petermann inaugura il punteggio al 43′, seguito da Crecco al 45’+1′ e Vona al 59′. Papazov del Taranto riduce il distacco all’81’, ma non è sufficiente per cambiare l’esito del match.

Sorrento-Monopoli 1-2 Il Monopoli si aggiudica una vittoria drammatica per 2-1 sul campo del Sorrento, con un gol decisivo nei minuti di recupero. La partita si è aperta con il Monopoli in vantaggio grazie a un gol di Bruschi al 30′, mostrando un’ottima forma e controllo del gioco. Il Sorrento, tuttavia, non si è dato per vinto e ha pareggiato il punteggio al 72′, riaccendendo le speranze di un risultato positivo davanti ai propri tifosi. Il match sembrava destinato a concludersi in parità, ma nel primo minuto di recupero, Grandolfo del Monopoli ha trovato il gol della vittoria, portando il punteggio finale a 1-2.

Ecco la classifica aggiornata:

Benevento – 43 punti

Monopoli – 41 punti

Audace Cerignola – 38 punti

Avellino – 35 punti

Potenza – 35 punti

Crotone – 33 punti

Catania – 31 punti

Giugliano – 30 punti

Picerno – 28 punti

Trapani – 28 punti

Sorrento – 27 punti

Cavese – 25 punti

Foggia – 25 punti

Altamura – 23 punti

Latina – 23 punti

Juventus U23 – 21 punti

Casertana – 20 punti

ACR Messina – 16 punti

Turris – 11 punti

Taranto – 3 punti