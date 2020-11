Il Giudice Sportivo Not. Pasquale Marino, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Roberto Calabassi, nella seduta del 30 Novembre 2020 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

CALCIATORI ESPULSI





SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

PALERMO MARCO (PERGOLETTESE) per comportamento offensivo verso l’arbitro.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

CONTESSA SERGIO (CATANZARO)

RAIMO ALESSANDRO (GROSSETO )

RAFIA HAMZA (JUVENTUS U23)

CASON STEFANO (MATELICA)

GAETA DANILO (PAGANESE)

CALCIATORI NON ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)

CALDERINI ELIO (CARRARESE)

DE PASCALIS DONATO (FERMANA)

CASTORANI MANUELE (VIRTUS FRANCAVILLA)

GARATTONI ALESSANDRO (JUVE STABIA)

BENASSI MAIKOL (LUCCHESE )

VANO MICHELE (MANTOVA)

ZIBERT URBAN (MANTOVA)

MOKULU TEMBE BENJAMIN (RAVENNA)

GIORICO DANIELE (TRIESTINA