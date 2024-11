Serie C: l’Ascoli pareggia 1-1 contro il Pontedera. Vince l’Entella contro il Gubbio. I risultati finali e la classifica aggiornata del Girone B

La giornata di Serie C, Girone B, ha visto incontri molto equilibrati, con alcuni pareggi e una vittoria preziosa per l’Entella.

Ascoli – Pontedera 1-1

Un match combattuto tra Ascoli e Pontedera che si è concluso in parità. Il Pontedera è passato in vantaggio al 30′ grazie a un gol di Martinelli, ma l’Ascoli ha risposto al 62′ con Corazza, riuscendo a pareggiare i conti. Le due squadre hanno lottato fino all’ultimo, ma il risultato finale è stato un giusto 1-1, che permette a entrambe di portare a casa un punto.

Carpi – Campobasso 0-0

Al Cabassi, Carpi e Campobasso si sono affrontate in una partita priva di reti, terminata sullo 0-0. Le difese hanno prevalso sugli attacchi, con poche occasioni da entrambe le parti. Un punto a testa in una partita che ha visto le due formazioni fronteggiarsi senza riuscire a sbloccare il risultato.

Entella – Gubbio 2-1

L’Entella ha conquistato una vittoria importante contro il Gubbio, con Guiu grande protagonista. L’attaccante ha sbloccato il match all’11′, ma il Gubbio ha risposto al 51′ con un gol di Corsinelli. Tuttavia, al 79′ Guiu ha segnato la sua seconda rete, portando nuovamente avanti l’Entella e fissando il risultato sul 2-1. Con questa vittoria, l’Entella si aggiudica tre punti preziosi.

Milan U23 – Arezzo 2-2

Partita spettacolare tra Milan U23 e Arezzo, terminata con un pareggio per 2-2. Il Milan è passato in vantaggio all’8′ con Longo, ma Yavernelli ha pareggiato per l’Arezzo al 28′. Il Milan è tornato avanti al 39′ grazie a Jimenez, ma l’Arezzo ha trovato il gol del pareggio all’88′ con Gucci, chiudendo la partita con un meritato 2-2.

Perugia – Ternana 0-0

Il derby umbro tra Perugia e Ternana si è concluso senza reti. Le due squadre hanno dato vita a una partita intensa, ma nessuna è riuscita a trovare la via del gol, lasciando il risultato sullo 0-0.

Ecco la classifica aggiornata:

Pescara – 32

Torres – 29

Ternana – 27

Entella – 27

Arezzo – 24

Campobasso – 23

Vis Pesaro – 22

Gubbio – 18

Carpi – 18

Rimini – 18

Pianese – 17

Perugia – 15

Pineto – 14

Lucchese – 14

Pontedera – 13

Ascoli – 11

Sestri Levante – 11

Milan U23 – 11

SPAL – 10

Legnago Salus – 8