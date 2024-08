Serie C Girone C: poker Picerno, Avellino battuto 4-1. La classifica aggiornata

Si sono concluse le gare della prima giornata di Serie C, con tutte le partite che hanno avuto inizio alle ore 18.00.

Ecco i risultati finali del Girone C

Picerno vs Avellino: 4-1

Il Picerno trionfa nettamente sull’Avellino con una prestazione travolgente nel secondo tempo:

50′: Santarcangelo A. porta in vantaggio il Picerno. 62′: Vitali P. raddoppia per il Picerno. 76′: Volpicelli E. segna il terzo gol per il Picerno. 87′: Volpicelli E. firma la sua doppietta e porta il risultato sul 4-0. 90+1′: Gori G. realizza il gol della bandiera per l’Avellino. 90+5′: Il Picerno chiude la partita con un roboante 4-1.

### Classifica

1. Picerno – 3

2. Audace Cerignola – 3

3. Giugliano – 3

4. Latina – 1

5. Casertana – 1

6. Sorrento – 1

7. Catania – 1

8. Juventus U23 – 0

9. Avellino – 0

10. ACR Messina – 0

11. Cavese – 0

12. Foggia – 0

13. Crotone – 0

14. Potenza – 0

15. Benevento – 0

16. Monopoli – 0

17. Trapani – 0

18. Turris – 0

19. Altamura – 0

20. Taranto – 0