Terminano i primi tempi dei match di Serie C Girone C. Gara in salita per la Turris contro l’Avellino. Padroni di casa in svantaggio 0-2 e sotto di un uomo alla ripresa. Un gol a testa in Crotone-Brindisi e Picerno avanti di misura 1-0 sull’Audace Cerignola all’intervallo.

Continue Reading